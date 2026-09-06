Минздрав России и профсоюз начали мониторинг системы наставничества

Профсоюз здравоохранения и Минздрав России начали цикл совещаний по наставничеству в регионах. Первое прошло 27 августа в Иркутске.
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