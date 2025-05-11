Наш земляк Мурат Хупов покорил сердца зрителей в Барселоне

9 мая в Барселоне, в Sagrada Família, состоялось знаковое событие – концерт сводного хора под управлением известного композитора и дирижера, Заслуженного деятеля искусств Адыгеи, профессора муниципальной консерватории Барселоны, руководителя хоров Барселоны – Мурата Хупова.
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