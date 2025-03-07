Парадокс доллара на следующей неделе – какой уровень обновит курс рубля Евгения КомароваАналитики оценили, какой уровень обновит рубль на следующей неделе из-за ожидаемой парадоксальной ситуации с курсом доллара.
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