В Самарской области сотрудники полиции пресекли незаконное производство средств личной гигиены

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из города Сызрани пресекли незаконное производство средств личной гигиены.
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