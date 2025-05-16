Германская Русь Русская ЕвропаВсю Центральную Европу и всё побережье Балтийского и Северного морей до экспансии крестоносцев в XI–XIII вв.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Германская Русь Русская ЕвропаВсю Центральную Европу и всё побережье Балтийского и Северного морей до экспансии крестоносцев в XI–XIII вв.
Свежие комментарии