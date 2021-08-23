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Похороны убитой в Тюмени девочки оплатит местный предприниматель

Похороны убитой в Тюмени девочки оплатит местный предприниматель

Предприниматель возьмет на себя расходы по погребению девочки и ее дяди Расходы на похороны убитой в Тюмени девочки, чье тело нашли 19 августа, а также ее дяди, взял на себя владелец одного из городских ритуальных агентств Алексей Афанасьев.

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