Похороны убитой в Тюмени девочки оплатит местный предприниматель

Предприниматель возьмет на себя расходы по погребению девочки и ее дяди Расходы на похороны убитой в Тюмени девочки, чье тело нашли 19 августа, а также ее дяди, взял на себя владелец одного из городских ритуальных агентств Алексей Афанасьев.