Путин подписал закон о легализации майнинга. Он вступит в силу с 1 ноября 2024 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий майнинг криптовалют в России начиная с 1 ноября 2024 годаПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий майнинг криптовалют в России с 1 ноября 2024 года.
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