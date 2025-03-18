Новый собственник новосибирского аквапарка погасил многомиллионный долг перед ФНС

Сумма погашенной задолженности превышает 18,5 млн рублей.ООО "СЕАН" – новый собственник новосибирского аквапарка, принадлежащее структурам новосибирского предпринимателя Александра Манцурова, полностью погасило задолженность ООО "ВДТ Строй" перед уполномоченным органом.
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