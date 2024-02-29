Глава государства: В новую гонку вооружений Россию втянуть не получится

Глава государства: Запад говорит, что Россия готовится напасть на Европу, а сами намечают цели на территории нашей страны.
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