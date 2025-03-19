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Флэгг, Брум, Смит, Сирс и Клэйтон – в 1-ой символической пятерке NCAA. Россияне не попали в сборные сезона

Первая сборная NCAA: Купер Флэгг, 1-й год (Дьюк) Джони Брум, 5-й год (Оберн) Брэйден Смит, 3-й год (Пердью) Марк Сирс, 5-й год (Алабама) Уолтер Клэйтон, 4-й год (Флорида) Вторая сборная NCAA: Джей Ти Топпин, 2-й год (Тексас Тек) Кэм Джонс, 4-й год (Маркетт) Джон Тондж, 6-й год (Висконсин) Пи Джей Хэггерти, 2-й год (Мемфис) Ар Джей Луис, 3-й год (Сент-Джонс) Третья сборная NCAA: Райан Калкбреннер, 5-й год (Крейтон) Закай Зиглер, 4-й год (Теннесси) Эрик Диксон, 5-й год (Вилланова) Эл Джей Крайер, 5-й год (Хьюстон) Хантер Дикинсон, 5-й год (Канзас)  .

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