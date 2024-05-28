Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

282 подписчика

Малайзия инвестирует свыше $100 млрд в полупроводниковую промышленность страны

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о том, что правительство планирует инвестировать не менее 500 млрд ринггитов ($107 млрд) в полупроводниковую промышленность с целью укрепления позиций страны в глобальной цепочке поставок, пишет Reuters.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх