Малайзия инвестирует свыше $100 млрд в полупроводниковую промышленность страны

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о том, что правительство планирует инвестировать не менее 500 млрд ринггитов ($107 млрд) в полупроводниковую промышленность с целью укрепления позиций страны в глобальной цепочке поставок, пишет Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)