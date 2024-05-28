Малайзия инвестирует свыше $100 млрд в полупроводниковую промышленность страны

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о том, что правительство планирует инвестировать не менее 500 млрд ринггитов ($107 млрд) в полупроводниковую промышленность с целью укрепления позиций страны в глобальной цепочке поставок, пишет Reuters.