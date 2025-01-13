"Не будет возвращать": в США выступили за раздел Украины

Бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер во время слушаний на Капитолийском холме в Вашингтоне© AP Photo / Susan Walsh19,3 тыс прочтений Вчера Лучшим историческим примером для Украины является раздел Германии после Второй мировой войны, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью YouTube-каналу The Cipher Brief.