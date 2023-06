22 июля в 16.00 и 19.00 струнный оркестр Hard Rock Orchestra (проект RockestraLive) приглашает зрителей на невероятный концерт, чтобы услышать бессмертные шедевры культовой группы Linkin Park: Numb, One Step Closer, In the End, Faint, Crawling, What I’ve Done и другие в особенном атмосферном звучании.