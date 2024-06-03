Тунис вводит туристический налог для гостей страны

В Тунисе введён новый туристический налог для всех посетителей страны. Туристам, остановившимся в трёхзвёздочных отелях, придётся заплатить 8 динаров, а гости четырёх- и пятизвёздочных отелей заплатят 12 динаров.
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