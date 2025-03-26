На российском судне вблизи южнокорейского порта Пусан прогремел взрыв На российском рефрижераторном судне Crystal Asia, которое находится вблизи южнокорейского порта Пусан, прогремел взрыв.
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На российском судне вблизи южнокорейского порта Пусан прогремел взрыв На российском рефрижераторном судне Crystal Asia, которое находится вблизи южнокорейского порта Пусан, прогремел взрыв.
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