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Организатор свадьбы Прилучного и Брутян рассказала о главном сюрпризе для жениха

Организатор свадьбы Прилучного и Брутян рассказала о главном сюрпризе для жениха

Актер театра, кино и дубляжа Павел Прилучный в августе женился на своей коллеге Зепюр Брутян. Организацию пышной свадьбы пара доверила звездному промоутеру Анне Городжей, которая, по ее собственному признанию, первой предложила им свои услуги.

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