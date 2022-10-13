Организатор свадьбы Прилучного и Брутян рассказала о главном сюрпризе для жениха

Актер театра, кино и дубляжа Павел Прилучный в августе женился на своей коллеге Зепюр Брутян. Организацию пышной свадьбы пара доверила звездному промоутеру Анне Городжей, которая, по ее собственному признанию, первой предложила им свои услуги.