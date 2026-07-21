5 забытых криминальных шедевров: от «Ронина» до «Удачи Логана»

Фильмы об ограблениях — почти беспроигрышный жанр. Собирается команда, разрабатывается план, закупается оборудование, охрана обводится вокруг пальца, а в схеме обязательно оставляется уязвимость — иначе зрителю станет скучно.
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