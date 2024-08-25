📹🏮Перспективный 57-мм кинетический снаряд для "Деривации-ПВО" от НИМИ им. Бахирева для борьбы с бронетехникой.
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📹🏮Перспективный 57-мм кинетический снаряд для "Деривации-ПВО" от НИМИ им. Бахирева для борьбы с бронетехникой.