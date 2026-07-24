Хэтчбек Sandero и кроссовер Duster получат электрические модификации

Dacia планирует выпустить на европейский рынок четыре электрических модели до конца десятилетия. Об этом изданию Auto Express в пятницу, 24 июля 2026 года, сообщила глава британского подразделения марки Лина Рибейро.
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