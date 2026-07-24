Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 014 подписчиков

Хэтчбек Sandero и кроссовер Duster получат электрические модификации

Хэтчбек Sandero и кроссовер Duster получат электрические модификации

Dacia планирует выпустить на европейский рынок четыре электрических модели до конца десятилетия. Об этом изданию Auto Express в пятницу, 24 июля 2026 года, сообщила глава британского подразделения марки Лина Рибейро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии