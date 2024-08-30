Театр-студия Всеволода Шиловского открывает сезон

Московский театр-студия Всеволода Шиловского открывает свой второй сезон 1 сентября 2024 года.фото: пресс-служба московского театра-студии Всеволода Шиловского--> Дата начала сезона выбрана неслучайно, ведь именно в это время традиционно открывал свои двери для ценителей театра МХАТ, с которым тесно связана жизнь народного артиста РСФСР Всеволода Николаевича Шиловского.
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