Театр-студия Всеволода Шиловского открывает сезон

Московский театр-студия Всеволода Шиловского открывает свой второй сезон 1 сентября 2024 года.фото: пресс-служба московского театра-студии Всеволода Шиловского--> Дата начала сезона выбрана неслучайно, ведь именно в это время традиционно открывал свои двери для ценителей театра МХАТ, с которым тесно связана жизнь народного артиста РСФСР Всеволода Николаевича Шиловского.