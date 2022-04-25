РЕН ТВ

194 764 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    А весь мир ( даже некоторые подпиндосовики ) желает , что бы сша исчезли с лица земли !Госдеп: США хотят...
  • Олег
    Хотеть не вредно!Госдеп: США хотят...
  • Евгений Петров
    Не хохлы будут принимать решение, Лохматый, а РОССИЯ!Украина будет при...

Россиянам назвали способы инвестирования в золото

Россиянам назвали способы инвестирования в золото

ТАСС/Александр Рюмин Россияне могут купить золото как украшения, слитки, монеты, обезличенные металлические счета (ОМС) или вложения в инвестиционные фонды, но везде есть свои нюансы, заявил директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх