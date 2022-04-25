Россиянам назвали способы инвестирования в золото

ТАСС/Александр Рюмин Россияне могут купить золото как украшения, слитки, монеты, обезличенные металлические счета (ОМС) или вложения в инвестиционные фонды, но везде есть свои нюансы, заявил директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.