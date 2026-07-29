Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

При подрыве машины в Одессе ликвидирован офицер СБУ — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

При подрыве машины в Одессе ликвидирован офицер СБУ — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Стали известны подробности ликвидации офицера СБУ в Одессе. Во время второго подрыва за день в городе на улице Маршала Жукова подорвали машину с Русланом Оцебриком — оперуполномоченным СБУ по Одесской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии