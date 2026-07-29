Стали известны подробности ликвидации офицера СБУ в Одессе. Во время второго подрыва за день в городе на улице Маршала Жукова подорвали машину с Русланом Оцебриком — оперуполномоченным СБУ по Одесской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии