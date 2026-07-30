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Аргументы и Факты

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Диетологи назвали 12 лучших продуктов с высоким содержанием железа

Диетологи назвали 12 лучших продуктов с высоким содержанием железа

Железо необходимо для производства гемоглобина, который отвечает за перенос кислорода в крови. При его недостатке могут появляться слабость и постоянная усталость, а в некоторых случаях развивается анемия.

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