Диетологи назвали 12 лучших продуктов с высоким содержанием железа

Железо необходимо для производства гемоглобина, который отвечает за перенос кислорода в крови. При его недостатке могут появляться слабость и постоянная усталость, а в некоторых случаях развивается анемия.
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