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BYD масштабируется в Европе: 40 тысяч рабочих мест и новые заводы к 2030 году

BYD масштабируется в Европе: 40 тысяч рабочих мест и новые заводы к 2030 году

Китайский автогигант BYD нацелен на глубокую интеграцию в европейский автопром: к 2030 году компания планирует довести численность своего персонала в регионе до 40 тысяч человек.

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