Историк Матвеев: все основные палачи из лагеря Освенцим понесли наказание

МОСКВА, 27 января, ФедералПресс. Наказание, которое постигло создателей и сотрудников лагеря смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау), было редким случаем, когда почти все основные виновники получили суровое наказание за свои преступления против человечества.
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