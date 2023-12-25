Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников: полиция Уссурийска предупреждает

В рамках спецпроекта МВД России "Предупрежден — значит, вооружен!" полиция отдела МВД России по городу Уссурийску в преддверии Нового года предупреждает о разных схемах мошенничеств, которые активно применяются сейчас злоумышленниками, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе отдела МВД России по г.