Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников: полиция Уссурийска предупреждает

В рамках спецпроекта МВД России "Предупрежден — значит, вооружен!" полиция отдела МВД России по городу Уссурийску в преддверии Нового года предупреждает о разных схемах мошенничеств, которые активно применяются сейчас злоумышленниками, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе отдела МВД России по г.
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