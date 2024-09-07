Кладем болгарский перец слоями и получаем красивый ресторанный салат

Элегантный и одновременно лёгкий салат, который удивляет своей простотой и вкусовым сочетанием. Всего три обычных ингредиента – болгарский перец, сыр и зелень – создают блюдо, которое мгновенно покоряет всех за столом.
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