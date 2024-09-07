Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

18 835 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марианна Львова
    ❗Не хо-чу❗10 забытых блюд р...
  • Светлана Зуева
    Это какой-то писец....🙄а можно поймать дикого мамонта,разрубить,добыть охня ,да и зажарить вместе с потрохами. Чё ме...10 забытых блюд р...
  • Елена
    Да нету сейчас копеечных ингредиентов...Салат «Копеечный»...

Кладем болгарский перец слоями и получаем красивый ресторанный салат

Кладем болгарский перец слоями и получаем красивый ресторанный салат

Элегантный и одновременно лёгкий салат, который удивляет своей простотой и вкусовым сочетанием. Всего три обычных ингредиента – болгарский перец, сыр и зелень – создают блюдо, которое мгновенно покоряет всех за столом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх