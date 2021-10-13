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Депутат Рады Волошин: власти США считают Зеленского неуправляемым

Депутат Рады Волошин: власти США считают Зеленского неуправляемым

Президент Украины Владимир Зеленский стал для Запада настоящей проблемой. США настроены по отношению к нему крайне скептически и считают неуравновешенным, уверен депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

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