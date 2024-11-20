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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Прокуратура пытается пресечь земельную вакханалию в Карелии

В Лахденпохском районе выявили массовые нарушения законодательства Текст, фото: Антонина Кябелева 18 ноября на официальном сайте прокуратуры Республики Карелия и на страничке Лахденпохского районного суда в соцсети появилась, с моей точки зрения, важная информация, которая, при позитивном сценарии развития событий, может иметь принципиальное значение для будущего Карелии.

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