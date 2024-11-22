Palo Alto Networks предупреждает, что хакеры снова взламывают межсетевые экраны ее клиентов

Вредоносные хакеры взломали потенциально тысячи организаций, используя две новые уязвимости нулевого дня, обнаруженные в широко используемом программном обеспечении, разработанном гигантом в области кибербезопасности Palo Alto Networks.
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