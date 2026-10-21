«Вы сказали, большой дефицит. Я бы здесь поспорил… Считаю, что в условиях, когда мы концентрируем ресурсы на глобальнейших задачах, которые стоят перед страной, это небольшой дефицит», — заявил Антон Силуанов на встрече с представителями одной из думских фракций.
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