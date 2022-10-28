Что устроить на широком подоконнике. 10 неожиданных идей

Не хватает места в доме? Используйте подоконник. Его можно переделать и в диванчик, и в обеденный стол, и в рабочее место Подоконник-кушетка Это, пожалуй, самое приятное использование широкого подоконника, особенно если вид за окном прекрасный вид.