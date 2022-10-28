Самая Модная

252 подписчика

Свежие комментарии

  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Что устроить на широком подоконнике. 10 неожиданных идей

Не хватает места в доме? Используйте подоконник. Его можно переделать и в диванчик, и в обеденный стол, и в рабочее место Подоконник-кушетка Это, пожалуй, самое приятное использование широкого подоконника, особенно если вид за окном прекрасный вид.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх