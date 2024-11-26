«Озон Фармацевтика» не исключает выплаты дивидендов по итогам 4 квартала 2024 года

Компания «Озон Фармацевтика» демонстрирует в текущем году уверенный рост по всем направлениям бизнеса за счет гибкой и адаптивной бизнес-модели, основанной на самом широком портфеле лекарственных препаратов в стране, следует из отчетности компании.
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