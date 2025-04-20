Лукашенко подтвердил, что встретится с Путиным в Волгограде в апреле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил намерение встретиться с главой России Владимиром Путиным на форуме к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который будет проходить в текущем месяце в Волгограде.
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