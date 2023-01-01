Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Новым годом. «Жаңа жыл құтты болсын! С Новым годом! Happy new year!» — написал Головкин в сториз в Instagram.
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