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Вяльбе о 90-х в России: «Профукали страну. Честно говоря, все это прошло как-то стороной, мы даже особо и не заметили»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась воспоминаниями о 90-х. – Как вы относились к тому, что происходило со страной в 90-е годы? Понятно, что у вас были свои цели, карьера, победы.

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