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В Приднестровье начались поставки газа, закупленного при поддержке России

В Приднестровье начались поставки газа, закупленного при поддержке России

В Приднестровье поступила первая партия природного газа, закупленного при поддержке России. / Источник: © Артем Кулекин/РИА Новости«Сообщаю, что сегодня в Приднестровье зашел газ», — сообщил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в своём Telegram-каналеПо его словам, поставка стала возможной благодаря кредитной поддержке Российской Федерации, а также «слаженной и кропотливой работе специалистов Министерства энергетики РФ».

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