Еще одна крупная компания перенаправит поставки из-за атак хуситов

Руководство австралийской компании BHP, являющейся одной из крупнейших горнодобывающих корпораций, решило перенаправить почти все свои грузовые суда в обход Красного моря, в акватории которого участились случаи ракетных атак со стороны хуситов.
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