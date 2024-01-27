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Еще одна крупная компания перенаправит поставки из-за атак хуситов

Еще одна крупная компания перенаправит поставки из-за атак хуситов

Руководство австралийской компании BHP, являющейся одной из крупнейших горнодобывающих корпораций, решило перенаправить почти все свои грузовые суда в обход Красного моря, в акватории которого участились случаи ракетных атак со стороны хуситов.

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