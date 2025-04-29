Рабочий день 30 апреля будет сокращенным из-за майских праздников

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Рабочий день 30 апреля в России будет сокращен на один час, так как за ним следует официальный выходной в честь праздника 1 мая, сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская"Поскольку 1 мая – праздничный день, рабочий день 30 апреля будет сокращен на один час", – сказала Подольская в беседе с РИА Новости.