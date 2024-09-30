ВС РФ взяли под контроль несколько улиц в пгт Цукурино на западе ДНР Российские войска продолжают наступательные действия на Покровско-Кураховском направлении – на западе ДНР.
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ВС РФ взяли под контроль несколько улиц в пгт Цукурино на западе ДНР Российские войска продолжают наступательные действия на Покровско-Кураховском направлении – на западе ДНР.
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