В Нефтегорском районе сотрудники ГИБДД предотвратили хищение имущества предприятия

Экипаж ДПС, следуя по маршруту патрулирования на автодороге Богатое - Самара - Оренбург, заметил стоящий на обочине около лесополосы легковой автомобиль с открытым багажником и мужчину, который что-то выкапывал из снега.
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