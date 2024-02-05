Это не покажет ни одна кардиограмма: болезни сердца, которые не видны на ЭКГ

Электрокардиограмма — это самое простое исследование сердца. Человек спокойно лежит на кушетке, ему на кожу наносят специальный гель для лучшей связи датчика с телом, а кардиограф делает запись сердечных импульсов.
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