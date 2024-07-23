Знаете, почему европейцы на самом деле не едут в Россию?

Можно подумать, что в Европу съездить для россиянина, меньше надо бумаг заполнить... Та-же биометрия более десятка лет существует....

pobeditel Терещенко

Автор как бы прав но пусть напишет дальше разве эти страны ЕВРОПЕЙСКИЕ не хуже устроили получение виз для посещения их страны (остановимся до санкционного периода). Что бы получить как раз их визы надо пройти "семь кругов ада" и ещё за это приплатить за свои мучения и получить отказ в получение визы.