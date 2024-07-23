Знаете, почему европейцы на самом деле не едут в Россию?

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Комментарии
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Аудрюс
Можно подумать, что в Европу съездить для россиянина, меньше надо бумаг заполнить... Та-же биометрия более десятка лет существует....
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6 час.
pobeditel Терещенко
Автор как бы прав но пусть напишет дальше разве эти страны ЕВРОПЕЙСКИЕ не хуже устроили получение виз для посещения их страны (остановимся до санкционного периода). Что бы получить как раз их визы надо пройти &quot;семь кругов ада&quot; и ещё за это приплатить за свои мучения и получить отказ в получение визы.
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4 час.
Александр Третьяк
Пусть дома сидят здесь и без европейцев азиатов как тараканов
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21 мин.

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