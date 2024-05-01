Лишь "Спартак" выбивал "Реал" из Лиги чемпионов после домашней ничьей в плей-офф

Московский "Спартак" по итогам первого полуфинального матча Лиги чемпионов сезона-2023/24 между мюнхенской "Баварией" и мадридским "Реалом" сохранил за собой уникальное достижение в главном клубном турнире Старого Света.
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