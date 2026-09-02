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Кожедубу — можно, Ковпаку — нельзя: как Киев решает, кому место в пантеоне

Кожедубу — можно, Ковпаку — нельзя: как Киев решает, кому место в пантеоне

Украинские власти оказались перед неожиданной для себя дилеммой: как выбирать национальных героев из числа граждан страны, которые совершали подвиги еще в советскую эпоху.

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