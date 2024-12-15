Русская весна
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Русская весна

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Из-за успешного наступления российских войск в Запорожской области решили приостановить строительство подземной школы (ВИДЕО)

Из-за успешного наступления российских войск в Запорожской области решили приостановить строительство подземной школы (ВИДЕО)

Гауляйтер области Иван Фёдоров сообщил, что власти приостанавливают постройку объекта в Камышевахе, расположенной между Ореховым и Запорожьем.

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Комментарии
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Eduard
Россияне молодцы!
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