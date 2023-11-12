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Песков: Киевскому режиму следует понять, что победить Россию невозможно

Песков: Киевскому режиму следует понять, что победить Россию невозможно

Киевскому режиму необходимо осознать, что не существует каких-либо возможностей победить Россию. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с телевизионным журналистом Павлом Зарубиным.

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