В облцентре создадут именную звезду народного артиста Владимира Стеклова

Торжественная церемония открытия состоится в рамках фестиваля «Золотой Феникс» На площади перед кинотеатром «Современник» будет открыта ещё одна именная звезда - советскому и российскому актёру театра и кино, народному артисту Российской Федерации Владимиру Стеклову.