Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов приняли участие в «Матче друзей» в рамках Матча звезд Лиги ВТБ

Игроки были поделены на две команды: SVK Team и Ilona Team. В матче приняли участие президент РФБ Андрей Кириленко, чемпион НБА 2016 года Тимофей Мозгов, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, военно-морской атташе посольства Республики Корея в России Чжун Чже Хо, префект Северо-Восточного административного округа Москвы Алексей Беляев, старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и другие.
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