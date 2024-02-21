FromSoftware официально сообщила, когда покажет первый трейлер Elden Ring: Shadow of the Erdtree ...

FromSoftware официально сообщила, когда покажет первый трейлер Elden Ring: Shadow of the ErdtreeСтудия FromSoftware официально сообщила, когда состоится презентация полноценного трейлера дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree, которое было анонсировано в прошлом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)